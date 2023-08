Patrulhamento é reforçado no Subúrbio após chacina em praia de Paripe

Os homicídios ocorridos neste domingo, 20, em localidade conhecida como Tubarão, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, tem feito as forças de segurança tomarem medidas providenciais.

Em nota, divulgada na manhã desta segunda-feira, 21, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que patrulhamento ostensivo e preventivo, além de ações de inteligências foram reforçados na região.

A pasta comunicou que o trabalho das forças estaduais foi ampliado nos bairros de Paripe, Alto de Coutos e Periperi. Abordagens, incursões e levantamentos são algumas das ações desenvolvidas.

Informações sobre integrantes de facções que rivalizam na região do Subúrbio Ferroviário podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). A SSP garante sigilo total dos denunciantes.