PEC do Plasma gera apreensão nos que precisam de transfusão | A TARDE

Transfusões de sangue periódicas são uma realidade para Vítor Gabriel, desde 2015. Diagnosticado com doença falciforme, o adolescente de 15 anos faz tratamento pelo SUS e atualmente recebe uma bolsa de sangue a cada 20 dias. Acompanhante do filho em todos os procedimentos, Rosângela Neris está assustada com a tramitação da PEC do Plasma (10/2022), pois teme restrição de acesso aos pacientes sem condições de pagar por transfusões.

Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) pretende alterar o artigo 199º da Constituição Federal, criando um quinto inciso. Desta forma ficaria definido que “a lei disporá sobre as condições e os requisitos para coleta e processamento de plasma humano pela iniciativa pública e privada para fins de desenvolvimento de novas tecnologias e de produção de biofármacos destinados a prover o sistema único de saúde”.

Proposta pelo senador Otto Alencar (PSD/BA) e acolhida integralmente pela relatora Daniella Ribeiro (PSD/PB), uma emenda à PEC coloca o plasma como exceção quanto à comercialização no texto do inciso 4, que atualmente estabelece regras iguais para sangue - e todos os seus componentes -, órgãos e tecidos humanos.

“Estou preocupada com esse assunto, por conta do que pode acontecer com meu filho. Não sou a favor, como mãe de um falcêmico eu sou contra”, reforça Rosângela. Ela conta que, às vezes, os recursos são escassos até mesmo para levar o filho para receber a transfusão, e bastam uns dias de atraso para que Vitor passe mal e tenha de ir para uma unidade de urgência.

Aos 36 anos, Jaqueline Santos Silva passa pelo procedimento regularmente desde os 8 anos, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral), que pode ser considerado uma complicação da sua doença falciforme. Já houve períodos nos quais recebeu transfusão mensalmente, mas agora a frequência é trimestral.

“Eu cheguei aqui com a doação voluntária. Nos momentos que precisei, muitas pessoas entraram em contato comigo para doar, como forma de demonstrar o afeto, de ser generoso, não por causa de dinheiro. Fico preocupada! Será que vou ter de pagar para alguém doar para mim? Já que meu sangue é O negativo, é complicado”, desabafa Jaqueline.

A rejeição à possibilidade de comercialização de plasma é compartilhada pela Associação Baiana das Pessoas com Doenças Falciformes (Abadfal). Na avaliação da coordenadora geral da entidade, Naianne Dias, a “PEC do Plasma vem para beneficiar quem já é beneficiado”. Citando o Ministério da Saúde, ela ressalta que a maior parte das pessoas com anemia falciforme são de baixa renda, reforçando a necessidade da garantia de acesso à transfusão de sangue na rede pública.

Confira o áudio da entrevista com a coordenadora geral da Associação Baiana das Pessoas com Doenças Falciformes (Abadfal), Naianne Dias.

Impactos



Presidente da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia, René Viana destaca a preocupação com o grave impacto que a mudança na Constituição pode provocar na política pública desenvolvida por meio da Rede de Serviços Hemoterápicos do Brasil e do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados.

“Outro fator de preocupação é com a ampliação das desigualdades sociais, visto que a parcela economicamente vulnerável da população pode ser atraída para a comercialização do seu sangue, o que contrariará a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) do caráter voluntário das doações de sangue, e facilitaria o acesso àqueles que possuírem condições de pagar pelo plasma, ante os que não possuírem os mesmos recursos”, acrescenta Viana.

Diretor geral da Hemoba - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia, Luiz Catto afirma que a maior parte dos hemocentros públicos do país são contrários à PEC. Ele declara ter várias motivações para a oposição e começa a elencar com a questão ética: “seria o primeiro tecido humano que a legislação brasileira estaria liderando para comercialização. Eu acho que isso abre um precedente, no futuro outros tecidos poderiam ser comercializados”.

“O Brasil tem uma das melhores legislações do mundo em hemoterapia e eu não vejo necessidade… os órgãos, a fundação em si não vêm necessidade de mudar um preceito constitucional para que as demandas dos hemoderivados pudessem ser atingidas”, pondera Catto. Ele esclarece que no texto da PEC em tramitação não há mudança na doação enquanto ato voluntário, mas lembra que a proposta de remuneração chegou a ser cogitada.

Catto acredita que o aumento do aproveitamento do plasma e a ampliação da produção de hemoderivados (veja box) são questões passíveis de solução com legislação infraconstitucional. “A colocação de uma Indústria em separado para coleta específica de plasma poderia interferir com a quantidade de doações. Nós temos um programa muito bem estabelecido e que consegue dar sustentabilidade às necessidades de hemocomponentes para o país”, completa.

Grupo H.Hemo apoia a PEC do Plasma Presente na Bahia por meio de laboratórios de análises clínicas e dos bancos de sangue do STS instalados em quatro hospitais de Salvador, o grupo H.Hemo apoia a PEC do Plasma (10/2022). Para o presidente do Conselho de Administração do H.Hemo, Dante Langhi, o receio quanto à redução da oferta de sangue é resultado de “uma narrativa absolutamente equivocada”. “A transfusão de sangue é feita para o paciente do SUS e para o paciente do privado da mesma forma. Se houver a doação de plasma, isso não vai mudar a doação de sangue, vai continuar tendo doação de sangue para fazer transfusão”, afirma Langhi. Ele comenta que os EUA são autossuficientes na produção dos medicamentos que requerem plasma e ainda assim a doação de sangue per capita do país é três vezes maior que a do Brasil. “O plasma é matéria-prima para produção de medicamentos e alguns desses medicamentos não têm produção no Brasil, então existe falta desse medicamento para atender de forma adequada os pacientes que precisam. Portanto essa PEC vai favorecer o aumento da produção desses medicamentos”, argumenta. A defesa é reforçada pela Associação Brasileira de Bancos de Sangue (ABBS), que defendeu, em nota enviada pela assessoria de imprensa, o impacto positivo da PEC, devido ao “aumento da disponibilidade de plasma para industrialização e redução dos custos de produção de hemoderivados com a entrada da iniciativa privada”. A entidade declara que “a meta é que o governo brasileiro reduza ou elimine a compra de hemoderivados do exterior, optando por adquiri-los da iniciativa privada nacional” e que a PEC não impacta no funcionamento do SUS (Sistema Único de Saúde), que manteria seus programas de fornecimento de medicamentos. A ABBS acrescenta não haver “relação direta entre benefícios e remuneração na PEC do Plasma. Quando se fala em benefícios, a proposta visa ampliar os incentivos já existentes oferecidos em alguns estados a doadores de sangue total, como dispensa do trabalho no dia da doação, alimentação após a doação e meia-entrada em atividades culturais para os doadores, não remuneração financeira”. Na avaliação do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), a PEC deve gerar um aprimoramento dos processos de coleta, processamento e distribuição. Em nota, a entidade destacou a mudança como “uma grande oportunidade de desenvolvimento de uma indústria complexa e altamente relevante para a população brasileira, além de reduzir os custos do país com a importação de produtos derivados de sangue”.