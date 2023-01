Perseguição policial com refém acaba com batida na BR-324

Sequestro, perseguição e batida: tudo isso ocorreu no final da tarde da quinta-feira, 26, na BR-324, na região do bairro do Calabetão, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 31ª CIPM realizavam ronda na região quando avistaram um veículo executando manobras perigosas. Ao notar a presença das viaturas, os ocupantes do carro teriam disparados contra os PM's, que empreenderam perseguição.

Durante o acompanhamento, o automóvel em fuga bateu em outros veículos, inclusive um motociclista. Ao chegar na entrada da Estação Pirajá, o carro colidiu em uma caixa coletora e pegou fogo.

Os suspeitos fugiram e, antes que o fogo se expandisse, os militares socorreram o proprietário do veículo, que estava sendo mantido refém pelos criminosos desde o roubo do carro, e o motociclista ferido para o Hospital do Subúrbio, uma vez que ambos apresentavam escoriações e se queixavam de dores pelo corpo.

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) investiga o caso. A Polícia Civil informou que imagens de câmeras de segurança foram solicitadas para identificar os autores do crime.



Um vídeo, que logo ganhou as redes sociais, mostra o momentos em que uma das viaturas inicia a caçada. Já em outro, gravado por populares que estavam em um ponto de ônibus do lado oposto, é possível ver o veículo já em chamas após a colisão. [veja vídeos]

null Redes Sociais

null Redes Sociais