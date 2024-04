PF deflagra operação de combate ao tráfico internacional de animais | A TARDE

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 27, a Operação Leari & Rosalia, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa ao tráfico internacional de animais em Salvador.

Agentes da corporação cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de animais, maus-tratos de animais e organização criminosa. As penas, somadas, podem chegar a 18 anos de reclusão.

A investigação teve início com a notícia da apreensão de 17 micos-leões-dourados e 12 araras-azuis-de-lear, espécies endêmicas do Brasil e ameaçadas de extinção, no dia 12 de fevereiro deste ano, após a revista em uma embarcação brasileira, realizada pela Guarda Costeira da República Togolesa.

De acordo com a PF, na ocasião, os tripulantes da embarcação, que deixou o Brasil com destino ao Benin transportando animais acompanhados de licenças CITES da Guiana inautênticas, foram presos em flagrante delito, por estarem na posse de animais protegidos pela Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites), da qual o Togo é signatário.