PF prende homem em Salvador por estuprar criança e expor na internet

A Polícia Federal prendeu um homem de 53 anos por estupro de vulnerável, produção e compartilhamento pela internet de material com registro dos abusos sexuais cometido por eles contra uma criança, que não teve a idade revelada. A prisão aconteceu nesta sexta-feira, 25, em Salvador. As penas somadas para esse crime podem alcançar até 33 anos de prisão.

De acordo com a Polícia Federal, houve, ainda, busca e apreensão no endereço do investigado, sendo recolhidos os objetos e equipamentos que possam interessar à apuração. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal.

A investigação foi iniciada este ano, após identificação de compartilhamento de imagens de um homem realizando abusos sexuais, em face de uma criança, em rede social.

Com isso, a PF ampliou as análises e identificou diversos outros arquivos dos abusos perpetrados, sendo possível concluir que os abusos eram realizados contra a mesma criança por um longo período.

As investigações prosseguirão com o propósito de identificar a vítima e se outras crianças foram abusadas pelo suspeito.

O objetivo é conseguir que os órgãos de proteção à infância possam adotar as providências necessárias, para oferecer o apoio institucional, psicossocial e de saúde necessário para o caso.