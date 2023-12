PM apreende mil porções de drogas em ação no Subúrbio Ferroviário | A TARDE

Uma ação apreendeu em torno de mil porções de drogas em uma área de mata no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador. A ação ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, 1º. Três suspeitos teriam conseguido fugir após aproximação de viaturas da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi).

Segundo a polícia, os militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) patrulhavam na localidade de Baixada, em Mirantes de Periperi, quando avistaram três homens armados. Os suspeitos atiraram e fugiram, abandonando um material.

No local, os agentes encontraram mil porções de droga, não informadas, além de carregadores e munições calibre 5,56 [para fuzil] e 9mm, balança e embalagens plásticas. A PM-BA informou que as rondas seguem na região à procura dos suspeitos, que integrariam uma facção.

O material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes.