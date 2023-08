PM é atropelado por ônibus durante abordagem no bairro da Calçada

Um policial militar foi atropelado por um ônibus do transporte público enquanto realizava abordagem na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em Salvador. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 28.

Segundo apuração do MASSA!, os agentes da Polícia Militar estavam realizando abordagens na Calçada quando o coletivo, também de passagem, realizou uma manobra e atingiu o soldado, que ficou ao chão e sangrando no local até ser socorrido.

Segundo a Transalvador, o PM recebeu os primeiros socorros por equipes do Salvar, do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde do agente não foi informado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para saber mais informações sobre o ocorrido e aguarda a resposta.