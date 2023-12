PM é baleado em troca de tiros no Itaigara neste sábado; veja | A TARDE

Uma tentativa de assalto terminou com um policial e o suspeito do crime baleados, na tarde deste sábado, 16, na Rua Wanderley Pinho, no bairro do Itaigara, em Salvador. A intensa troca de tiros entre os dois deixou os moradores da região assustados.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o assaltante, que se intitula integrante de uma facção, estava livre por ter sido beneficiado com alvará de soltura emitido em maio deste ano. Ele estava a bordo de uma motocicleta, quando tentou roubar um PM de folga.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após ter o assalto anunciado, o militar reagiu. O assaltante foi atingido na perna e caiu, enquanto o policial, ferido na região da barriga, se manteve de pé até o momento que uma viatura da 13ª CIPM chegou ao local.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada para atender a ocorrência e prestou os primeiros socorros. Conforme a PM, o policial foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), está consciente, e deve receber alta nas próximas horas. Já o assaltante não teve a situação detalhada. Após procedimento, ele será apresentado em unidade da Polícia Civil.

Guarnições da 35ª CIPM foram acionadas e constataram o fato. Na operação, foram apreendidas uma pistola, um carregador, munições e a motocicleta. Leitores do Portal A TARDE registraram o momento em que o suspeito de balear o policial foi atendido pela Samu.

Veja:







Equipes da PM estiveram no local para atender a ocorrência Cidadão Repórter | Via WhatsApp