PM faz homenagem para militares já falecidos | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia realizou uma cerimônia em memória dos policiais militares que faleceram durante o serviço no último ano.

A homenagem aconteceu, nesta sexta-feira, 3, na Vila Militar do Bonfim, e contou com colocação de coroa de flores no Monumento Vitória e Silêncio, que é um marco dedicado aos PMs mortos em serviço ou em decorrência dele.

O evento contou com a participação do subsecretário da Segurança Pública (SSP), Marcel de Oliveira, do subcomandante geral da PM, coronel Machado, de oficiais e praças da corporação e parentes dos policiais homenageados

Representantes do Comitê Inter-religioso da PM – das capelanias evangélica, de matriz africana, católica e espírita - manifestaram mensagens de acolhimento e refrigério a todos os presentes e ressaltaram a grandeza da missão de proteger ao próximo, mesmo como risco da própria vida.



Participaram das homenagens familiares e colegas dos já falecidos.