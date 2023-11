PM inicia curso de Atirador Policial Designado | A TARDE

Com palestras sobre cuidado com a redução de danos durante enfrentamento à criminalidade, a Polícia Militar da Bahia, através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), realiza pela primeira vez o Curso de Atirador Policial Designado (CAPD)

Com aula inaugural realizada nesta segunda-feira, 11, o curso tem o objetivo de ampliar conhecimentos sobre como agir em situações de risco, além de desenvolver e exercitar habilidades para montar, desmontar, manejar e utilizar o armamentos disponibilizados pela força policial.

O subsecretário da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Marcel de Oliveira, ressaltou a importância da realização do curso no preparo do efetivo para um serviço de excelência e destacou a importância do investimento em equipamentos seguros e atuais para o desenvolvimento das atividades contra o crime organizado.

Capacitação

O curso será desenvolvido de forma presencial, com 150 horas/aula distribuídas em duas semanas, com a realização de aulas teóricas e práticas. Nesse período serão trabalhadas noções de balística interna, externa e terminal, georreferenciamento, atividades de inteligência, estabilidade do armamento e tiro, atendimento pré-hospitalar de combate, entre outros, na sede do Bope.

Os 40 alunos que serão divididos em duas turmas pertencem aos Batalhões de Polícia de Choque (BPChoque) e Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo),Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Cacaueira e Sudoeste, Semiárido, Litoral Norte, Pólo Industrial, Nordeste, Central, Chapada e do Grupamento Aéreo (Graer), unidades pertencentes ao CPME.