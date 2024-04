PM intercepta veículo roubado e prende dois suspeitos | A TARDE

Uma perseguição a um veículo roubado acabou em colisão e culminou na prisão de dois suspeitos do crime em Mussurunga. Por volta das 17:35Hs a guarnição Apolo iniciou o acompanhamento a um Renault Duster, de cor prata, com restrição de roubo.

A perseguição só terminou quando a viatura policial atingiu oa traseira do veículo roubado. Imediatamente, os policiais efetuaram as prisões de dois suspeitos a bordo do carro com restrição e os conduziram à delegacia para os procedimentos de praxe.