PMs suspeitos por morte de criança em Salvador vão a júri popular | A TARDE

Os policiais apontados pelo Ministério Público como suspeitos pela morte do garoto Joel da Conceição Castro, de 10 anos, serão julgados no próximo dia 06 de maio. O julgamento acontece no Plenário do Tribunal do Júri a partir das 8h. O garoto foi assassinado em novembro de 2010.

Primeiramente serão ouvidas as testemunhas de acusação, posteriormente as testemunhas defesa. Ao todo, serão ouvidas 17 testemunhas.

Os indiciados são os soldados PMs Eraldo Menezes de Souza, de 43 anos, apontado como autor do disparo que atingiu Joel no rosto. Os dois são inidiciados por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, sem possibilidade de defesa da vítima, com agravante de que Joel era menor de 14 anos (quando morreu, tinha apenas 10 anos).



O caso

O garoto Joel da Conceição Castro, de 10 anos, morreu no dia 22 de novembro de 2010, após ser atingido por disparo de arma de fogo, no Nordeste de Aramalina, em Salvador. Após ser baleado no rosto, o estudante foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas morreu duas horas depois de receber os primeiros atendimentos.