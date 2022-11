Polícia apreende arma que pode ter sido usada na morte de investigador

A Polícia Civil apreendeu a arma que pode ser sido usada no homicídio do investigador Fábio Malvar, no dia 23 de outubro.

Segundo as informações, a apreensão foi feita nesta quinta, 3, por agentes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Ainda conforme a Polícia, usando como base informações de inteligência, as equipes localizaram, na Rua São José, na Liberdade, uma pistola 9 mm, sem numeração, municiada com quatro cartuchos. A arma, a terceira a ser apreendida durante a apuração do delito, foi encontrada perto do local do crime, em uma área de mata perto de um trilho de trem.

A pistola foi encaminhada à sede do DCCP, para adoção dos procedimentos cabíveis, e deve passar por perícia. Diversas ações continua sendo realizadas pelo departamento na região, a fim de desarticular o grupo criminoso responsável pelo crime e também coibir outros delitos, notadamente aqueles contra o patrimônio.

Envolvidos

Na quarta, 2, um suspeito de envolvimento no crime se apresentou à polícia e foi preso.



No dia 28, um suspeito, identificado como Carlos Alberto Conceição Caetano, mais conhecido como Rabicó, foi morto durante troca de tiros com policiais no Distrito de Itamutinga, em Coaraci, Sul do Estado, onde ele estava escondido.

Já no dia seguinte ao crime, dois suspeitos já haviam morrido após tiroteio com policiais, na região da Praia do Cantagalo, na Calçada.

Lucas Vinicius Santana da Silva, de 24 anos, que já possuía passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, e um outro homem que não foi identificado, foram localizados ainda pela manhã.