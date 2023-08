Polícia apreende armas e munição com suspeitos de sequestro

Suspeitos de sequestrar um comerciante no bairro de Nazaré, quatro homens morreram neste sábado, 12, em Salvador, após troca de tiros com policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), além guarnições da Polícia Militar da Bahia, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Os policiais apreenderam, durante a operação, uma pistola ponto 40, dois revólveres calibres 38 e um 32, além de munições de diversos calibres. Conforme informações iniciais advindas da SSP-BA, os autores integravam um grupo criminoso.

Entre os suspeitos que morreram durante a ação, dois já foram identificados. José Mateus Monteiro de Oliveira, de 27 anos de idade, foi beneficiado com a saída do Dia dos Pais, na última terça-feira, 8. Ele cumpria pena na Colônia Penal Lafayete Coutinho.

O outro resistente identificado é Lucian Dias Santos, de 34 anos, cujo histórico criminal registra passagens por violência doméstica e familiar e roubo.

A vítima do sequestro já foi localizada, socorrida e entregue à família.