Polícia Civil cumpre mandados de prisão no bairro de Tancredo Neves

Três pessoas já foram presas na Operação LFTorre, deflagrada pela Polícia Civil manhã desta sexta-feira, 15, em Salvador. A ação tem o objetivo de coibir crimes contra o patrimônio em Salvador e Região Metropolitana (RMS).

Os alvos prioritários foram presos no bairro de Tancredo Neves. Além do Departamento de Polícia Metropolitana, participam também da operação policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Coordenação de Operações Especiais e Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ).

“A operação se originou após o latrocínio ocorrido em março em uma pizzaria em Lauro de Freitas. Aprofundamos as investigações e hoje estamos cumprindo os mandados de prisão e busca e apreensão”, disse a diretora do Depom, delegada Cristiane Inocência.