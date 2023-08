Polícia encontra 200 kg de drogas escondidas em Tancredo Neves

Cerca de 200 kg de drogas foram apreendidos nesta terça-feira, 29, escondidos em um imóvel na localidade do Buracão, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Os materiais pertenciam a suspeitos de tráfico que fugiram da Bahia, mas foram presos em Minas Gerais no último domingo.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as drogas estavam divididas em tabletes e em 500 porções prontas para a comercialização. No local, a polícia encontrou ainda 29 litros de substâncias químicas utilizadas para refinar cocaína e também na produção de crack, além de carregadores para fuzil, espingarda e submetralhadora e um rádio comunicador.

Os materiais ilícitos apreendidos foram apresentados no Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil.