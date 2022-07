Polícia ouve homem ligado a suspeito de balear nutricionista

Um homem ligado a um dos suspeitos de balear a nutricionista Esperança Cedraz Brandão, de 37 anos, em Salvador, foi ouvido na noite desta terça-feira, 26. Ele foi conduzido pela Polícia Militar e prestou depoimento na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

Segundo a Polícia Civil, o homem não é o segundo suspeito da tentativa de latrocínio, que segue foragido, desde a sexta-feira, 22, quando o crime ocorreu. Ele já teve o mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário.

Esperança estava sozinha no carro, na Rua Olga Benário, no Vale do Nazaré, quando foi abordada e, mesmo sem resistir, baleada no rosto por dois homens. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Santa Izabel, onde trabalha. Um dos homens foi detido logo após o crime e reconhecido por testemunhas. O outro não foi conhecido.

A nutricionista deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde da segunda-feira, 25. Segundo o Hospital Santa Izabel, ela está em processo de evolução clínica e seu quadro de saúde é considerado estável.