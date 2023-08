Polícia segue buscas por dois suspeitos de sequestro de empresário

Pelo menos dois suspeitos de participar do sequestro de um empresário de 65 anos no último sábado, 12, na Av. Joana Angélica, bairro Nazaré, em Salvador, estão sendo procurados pelo serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP). A vítima foi resgatada no mesmo dia em uma ação que resultou na morte de quatro suspeitos.

De acordo com a polícia, o empresário, que teve a identidade preservada, foi sequestrado e levado para uma área de mata, em Valéria, na BR-324. Vizinhos da vítima testemunharam a abordagem e acionaram a polícia. A localização da vítima foi possível graças ao GPS do aparelho celular e do relógio que indicaram o local exato.

Com os dados, a Polícia Civil, por meio de equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais, com apoio de policiais do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, chegaram ao local onde a vítima era ameaçada e torturada. No confronto, quatro criminosos morreram na mata. Com eles os policiais encontraram quatro armas. O empresário foi resgatado com ferimentos provocados pelos bandidos.

Ainda conforme as informações, ele teve duas costelas quebradas, além de apresentar lesões no nariz e no rosto. O empresário foi levado para a Central de Flagrantes, e depois recebeu atendimento médico.

As diligências contaram com o apoio de equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, além de policiais militares das Rondas Especiais (Rondesp), Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM, e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER).