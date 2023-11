Polícia troca tiros com traficantes e apreende drogas em Pernambués | A TARDE

Policiais militares trocaram tiros com suspeitos de tráfico e apreenderam 850 porções de drogas na noite de sexta-feira, no bairro de Pernambués, em Salvador. A equipe da 1ª CIPM realizava rondas na localidade conhecida como Guiné, quando flagraram um grupo de homens com armas de fogo.

Os suspeitos atiraram contra as guarnições em, após o confronto, os PM´s realizaram buscas nas imediações. Foram encontradas duas mochilas com 750 pedras de crack, 100 porções de maconha e 500 microtubos vazios para acondicionamento de cocaína.

Também foram apreendidas 25 munições calibre .45, 10 munições calibre 7.62, 4 rádios comunicadores com base, 3 bolsas táticas, dois coletes, dois aparelhos celulares, uma balaclava, um porta carregador de fuzil, um alicate, uma maquineta de cartão de credito, uma balança e embalagens para drogas.

Todo o material foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.