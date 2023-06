Policiais apreendem câmeras do tráfico no Subúrbio

Em meio ao feriado de Corpus Christi na quinta-feira, 8, a Polícia Militar realizou uma operação na região do Boiadeiro, situado no bairro do Lobato, resultando na apreensão de câmeras de vigilância. Conforme relatado pelas autoridades, esses equipamentos estavam sendo usados para vigiar a chegada de veículos policiais nos locais de tráfico.

Durante as rondas de rotina realizadas pela Polícia Militar de Salvador, na Avenida Afrânio Peixoto, um indivíduo acabou sendo abordado pelos agentes e após uma revista, os policiais encontraram um celular que era utilizado para deixar os traficantes ligados em toda área por meio das câmeras de vigilância instaladas no local.

As autoridades se mobilizaram para realizar a retirada dos aparelhos de observação no bairro e encaminharam o suspeito abordado para a delegacia mais próxima da avenida suburbana.