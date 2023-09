Polícias civil e federal encontram armamentos em esconderijo de facção

A ação conjunta das polícias civil e federal tirou de circulação uma pistola, rádios comunicadores e munição de fuzil, neste domingo, 17, no bairro de Periperi, subúrbio ferroviário de Salvador. Até agora, oito criminosos foram presos na operação que é uma resposta ao ataque promovido por uma facção criminosa.

Desde o início da operação, foram apreendidos, ao todo, três fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, três pistolas, carregadores, munições, rádios comunicadores e peças de uma motocicleta roubada. As forças estaduais e federais iniciaram a varredura no subúrbio na última sexta-feira, quando uma facção entrou em confronto com policiais no bairro de Valéria.

O policial federal Lucas Monteiro Caribé foi morto no confronto. Quatro criminosos também perderam a vida. Ontem, 16, 21 policiais federais desembarcaram na Bahia para reforçar as buscas pelos envolvidos no confronto.

Policiais civis do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e federais do Comando de Operações Táticas (COT) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis usados pelos integrantes da facção que confrontou com os policiais.

Em duas casas foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dois rádios comunicadores, uma munição para fuzil calibre 5,56, carregador e peças de uma motocicleta com restrição de roubo.