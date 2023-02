Posto de saúde do Saboeiro é invadido, furtado e vandalizado

Funcionários da Unidade Básica de Saúde (UBS) Eunisio Coelho Teixeira, que fica localizada no bairro do Saboeiro, em Salvador, tomaram um susto ao chegar no local e encontrar a unidade depredada. Equipamentos foram danificados, outros furtados e até fezes foram encontradas no chão do posto de saúde. Segundo relatos feitos por servidores ao Portal A TARDE, a unidade foi invadida durante o período carnavalesco.

“Quando eu cheguei lá, umas 7h30, os colegas estavam do lado de fora porque a unidade foi invadida. Tinha fezes na sala de serviço social, gavetas pelo chão. Roubaram muitos computadores, muita fiação. Os tubos no chão, roubaram os fios. Devem ter levado uns 6 computadores”, contou o funcionário.

O denunciante, que preferiu não se identificar, ainda relatou que equipamentos de ar-condicionado foram arrancados das paredes, alguns levados, outros deixados ao chão. “Um cenário bem triste”. Os servidores reclamaram também da insegurança na localidade. Segundo eles, não existe vigilante no posto.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), porém, não houve um posicionamento sobre o assunto.



Já em relação à invasão, a pasta respondeu que “repudia os atos de vandalismo ao patrimônio público e lamenta os transtornos causados à população soteropolitana e aos profissionais”.

Além disso, a SMS salientou que "Unidade Básica de Saúde (UBS) Eunisio Coelho Teixeira foi invadida fora do horário de funcionamento, quando teve as instalações depredadas, objetos subtraídos (entre computadores, bebedouro, balanças, aparelho de ar-condicionado e medicamentos), além de outros danificados".

Devido à ação dos criminosos, serviços de atendimento clínico, pré-natal e de vacinação da unidade estão temporariamente suspensos. Os pacientes estão sendo encaminhados para outros postos do entorno, bem como terão suas consultas reagendadas.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil que informou não haver “registro do fato na 11ª DT de Tancredo Neves, unidade que atende aquela região”. A 23ª CIPM, também não foi acionada para a ocorrência.