Postos de saúde em Valéria voltam a funcionar nesta terça-feira

Postos de saúde do bairro de Valéria voltaram a funcionar, a partir desta terça-feira, 19, em Salvador, após a operação que já resultou em um policial federal morto e nove suspeitos abatidos em confronto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) as unidades que tiveram as atividades suspensas terão as operações restabelecidas cautelosamente, visando "preservar a integridade física e emocional dos profissionais, bem como de pacientes".

Segundo a pasta, durante todo o dia será feito monitoramento da rede para remanejamento da estratégia no caso de novas intercorrências.

Apesar da retomada em Valéria, permanecem fechadas as unidades de Colinas de Periperi e Vila Fraternidade, no Subúrbio Ferroviário; e Palestina, no Distrito de Cajazeiras.

Operação

Desde sexta-feira, 18, as forças policiais tem intensificado as atuações nas localidades, após confronto com grupo criminoso que terminou com a morte do agente Lucas Caribé, da Polícia Federal.

No mesmo dia, quatro suspeitos foram mortos pela operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Durante o fim de semana, mais cinco foram abatidos (dois no sábado e três no domingo), além de um preso.