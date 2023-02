Praia do Cantagalo recebe mutirão de limpeza neste domingo

Um mutirão de limpeza será realizado na Praia do Cantagalo, na Ribeira, em Salvador, neste domingo, 26. A ação é realizada pelo Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com o Instituto Fundo Limpo.

A ação integra uma série de iniciativas de conscientização que acontecem desde 2022 em parceria com a Sprite e a Solar Coca-Cola. A primeira ação, realizada em 17 de dezembro do ano passado, levou cerca de 50 voluntários à praia do Porto da Barra.

Para a ação na Cantagalo, a expectativa dos organizadores é superar o número de engajamento de voluntários, com frentes atuando na areia e no mar, por meio da participação de mergulhadores. O ponto de encontro está marcado para 8h30 da manhã. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário.

"Além da Bahia, os mutirões se estendem ainda para outras praias e rios brasileiros, promovendo a reciclagem e a conscientização sobre a sustentabilidade e limpeza de nossos ecossistemas", explica Fernanda Raizama, diretora regional da Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola do País.

Iniciativa especial do Secretário-Geral da ONU, o Pacto Global das Nações Unidas é uma convocação para que as empresas de todo o mundo alinhem suas operações e estratégias a dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção.