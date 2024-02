Prefeitura amplia atendimentos do Cadúnico aos sábados | A TARDE

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes de Lazer (Sempre) ampliou o atendimento do Cadúnico, no bairro do Comércio e mais outras 10 localizados, passando também a fazer inclusões e atualizações de cadastros aos sábados.

Neste sábado, 20, a equipe recepcionou o público na sede do serviço, situada na Rua Miguel Calmon, 28, Comércio, das 8h às 12h. Nas outras 10 localidades, o serviço também será realizado de forma itinerante.

Para o atendimento aos sábados, não é necessário agendamento. O responsável familiar deve comparecer portando seu documento oficial com foto contendo CPF do e de todos os integrantes que moram na mesma residência e além de comprovante de residência original.