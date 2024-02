Prefeitura disponibilizará mais 3 mil doses de vacina V10 para cães | A TARDE

Cerca de três mil cães devem ser vacinados gratuitamente pela Diretoria de Proteção Animal da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), a partir de quarta-feira, 21, na Lagoa do Abaeté, em Itapuã.

O imunizante polivalente, conhecido também como vacina décupla, é responsável pela prevenção de, pelo menos, sete doenças graves que atingem os cachorros: cinomose, parvovirose, coronavirose, adenovirose, parainfluenza e hepatite infecciosa canina, além de quatro tipos de leptospirose.

A ação acontece a partir das 9h desta quarta e segue até a sexta-feira, 23, com fichas entregues por ordem de chegada. Serão mil fichas distribuídas diariamente.

Como vacinar?

- Necessário a apresentação de documento pessoal com foto, cartão de vacina do animal e comprovante de residência

- Será possível vacinar até dois cães por CPF

- É preciso levar o animal, pois o cadastro e a vacinação ocorrem no mesmo dia

- A vacina múltipla V10 é aplicada apenas em cães

A ação acontece desde 2022, com mais de 5 mil animais vacinados até a última ação, no dia 6 de fevereiro. Foram visitados até o momento, os bairros da Barroquinha, Itaigara e do Subúrbio.