Prefeitura divulga critérios para apoio de empresas ao esporte local | A TARDE

Com vistas para o fomento ao esporte local, a prefeitura de Salvador divulgou os critérios para a avaliação dos projetos que desejam participar do programa Viva Esporte, que dispõe sobre incentivos fiscais para que empresas apoiem o desenvolvimento esportivo na capital baiana.

Para a iniciativa, o Executivo disponibilizará um montante anual de até R$ 10 milhões, que deverá ser usado no apoio de atletas ou paratletas, eventos, torneios, escolinhas e obras de requalificação de equipamentos esportivos.

Os projetos encaminhados serão avaliados pela Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos (Cape) e devem ser protocolados na Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), junto a uma empresa incentivadora estabelecida, que cumpra os critérios dos editais.

Os candidatos deverão colocar a capital como sede no projeto e serão priorizadas as propostas que visam atender a crianças, adolescentes, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o titular da Sempre, Júnior Magalhães o Viva Esporte “assegura que empresas que apoiarem projetos terão o abatimento de 100% do valor investido do ISS a recolher, o qual começa após o contribuinte incentivador dispor dos recursos para o projeto, seguindo os procedimentos internos da Sefaz. O programa tem como limite de isenção 20% do ISS a recolher”, disse.

O programa é uma iniciativa da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) e faz parte da Lei Municipal de Esportes sancionada em setembro. O texto com os pré-requisitos e os critérios para a análise foi publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) de quarta-feira, 20.

Restrições

Não serão concedidos incentivos fiscais a contribuintes que tenham pendências financeiras com a Sefaz; os incentivos não podem ser direcionados como patrocínio a projetos que beneficiem diretamente ou indiretamente pessoas ou entidades ligadas ao doador ou patrocinador; empresas optantes pelo Simples Nacional não são elegíveis para os incentivos do Viva Esporte; não será permitido o retorno ao programa para proponentes cujos benefícios tenham sido cancelados.