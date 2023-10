Prefeitura empossa 21 novos membros do Conselho das Comunidades Negras | A TARDE

A Prefeitura de Salvador empossou 21 novos membros do Conselho Municipal das Comunidades Negras (CMNC) para o biênio 2023-2025, durante uma solenidade nesta quinta-feira, 5, no Palácio Thomé de Souza, na capital baiana.

A ocasião foi realizada pelo prefeito Bruno Reis e pela titular da Secretaria da Reparação (Semur), Ivete Sacramento.

O CMCN foi criado em 2004 e tem entre as principais competências o desenvolvimento de estratégias de inclusão racial em todas as políticas públicas desenvolvidas na capital baiana, além de realizar acompanhamento, avaliação e fiscalização, objetivando o combate à discriminação.

De acordo com a prefeitura, além de ter promovido audiências públicas para análise da minuta da regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial, em 2021, o CMNC é responsável por acompanhar, por exemplo, o funcionamento do Observatório da Discriminação Racial durante o Carnaval, do Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), assim como os cadastros de terreiros e das casas quilombolas - residências implantadas pelo órgão municipal para dar suporte a estudantes de Ilha de Maré que cursam faculdade em Salvador.

O conselho é vinculado à Semur, sendo composto por 20 representantes da sociedade civil, nove do governo municipal e um da Câmara de Vereadores, totalizando 30 membros. Das 21 cadeiras ocupadas agora, 13 são da sociedade civil e oito do poder executivo. A nova diretoria que assumirá o conselho deverá deliberar um processo, ainda este ano, para que as vagas remanescentes sejam ocupadas.

Processo

Os membros da sociedade civil que integram o CMCN participaram de um processo eleitoral realizado entre abril e junho passado, com uma assembleia pela qual foram definidas as instituições que compõem o conselho entre o biênio 2023-2025. Os conselheiros do Executivo e do Legislativo municipais, por sua vez, foram indicados por gestores das secretarias e pelo presidente da Câmara, respectivamente.

Estrutura

O Conselho Municipal das Comunidades Negras é composto de 30 conselheiros titulares e de igual número de suplentes. Os representantes governamentais são das secretarias da Reparação (Semur), Saúde (SMS), Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), Educação (Smed), Ordem Pública (Semop), Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Cultura e Turismo (Secult), Casa Civil e Câmara de Vereadores do Município.

Já os membros da sociedade civil são integrantes de associações, organismos e entidades representativas das comunidades negras, dos segmentos: Quilombo; Juventude Negra; Mulheres Negras; Povos e Comunidades de Terreiro (Caboclo, Angola, Ketu, Jeje, Ijexá, Umbanda); Capoeira de Angola; Capoeira Regional; Samba; Blocos Afro, de Índios e/ou de Afoxés; Irmandades Negras; Baianas de Acarajé; Associações Culturais; Denominações Religiosas existentes e de Associação do Movimento Rastafári.