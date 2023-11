Prêmio principal acumula e dois baianos acertam a quina da Mega | A TARDE

Com o prêmio principal acumulado, duas apostas do interior da Bahia acertaram a quina do concurso 2655 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 11.

Uma das apostas da Bahia foi do município de Irecê, centro-norte do Estado, que vai retirar os R$ 172.175,85. A outra aposta baiana foi um bolão de Vitória da Conquista, sudoeste do Estado, onde seis ganhadores vão dividir o prêmio de R$ 57.391,92.

No Brasil, 57 apostadores acertaram a quina. Na quadra, foram 3.909 ganhadores. Entre o baianos sortudos estão moradores de Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Uruçuca, Salvador, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Teixeira de Freitas. Cada um vai receber o prêmio de R$ 1.195,53.

O prêmio principal acumulou em R$ 37 milhões. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5,00 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. O próximo sorteio vai ser realizado na próxima terça-feira, 14.