Prepare o guarda-chuva: previsão de tempo chuvoso ao longo da semana | A TARDE

A previsão para esta quinta-feira, 18, continua sendo de chuva em Salvador, com céu parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas a qualquer hora do dia.

A previsão para este fim de semana na capital baiana também continua sendo de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (INMET) na sexta-feira, 19, o céu fica parcialmente nublado, vento de 19km/h, com temperatura de 27° a 29°. Para o sábado, 20, a previsão é só de chuva, vento de 26 km/h, com temperatura de 26° a 29°. Já para o domingo, 21, a previsão também é só de chuva, vento de 27 km/h e temperatura entre 26° a 29°.

Neste fim de semana, deve chover 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Há risco de queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O INMET emitiu alerta laranja de perigo para chuvas intensas na Bahia e Sergipe nas últimas 5h.

Os maiores acumulados de chuva em 24h, foram registrados nas localidades da Cidade Baixa - Mont Serrat (54,8mm), Liberdade - Vila Sabiá (53,6mm), Brotas (51,4mm), Calçada (51mm) e Parque da Cidade (50mm). As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil.

Risco de deslizamentos

Na manhã desta quarta-feira, 17, a Codesal divulgou que a comunidade de Olaria, no Nordeste de Amaralina, segue emrisco de deslizamento. A Codesal aponta ainda que a sirene será novamente acionada.

O dispositivo foi usado nesta terça-feira, 16, para alertar sobre deslizamento nas comunidades de Creche, Moscou e Bosque Real, nos bairros de Castelo Branco e Sete de Abril, respectivamente.

O acionamento da sirene indica que os moradores das localidades devem deixar seus imóveis em busca de lugares seguros. A Codesal fica à disposição da população por meio do canal de emergência, o Disque 199.

Ocorrências

Até a tarde desta quarta, a Codesal registrou 200 ocorrências de problemas causados pelas chuvas intensas que têm atingido Salvador nos últimos dias. Liberdade, Pau da Lima e a região do Subúrbio Ferroviário são os bairros mais afetados.

A Liberdade teve 32 ocorrências registradas, só nove foram relacionadas a ameaças de desabamento. Em contato com o Portal A TARDE, a Codesal informou que o bairro apresenta "construções irregulares, feitas em encostas e sem acompanhamento de profissional habilitado pelo CREA/CAU".