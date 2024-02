Previsão para o fim de semana é de chuva fraca a moderada em Salvador | A TARDE

Depois de uma semana de tempo fechado, a previsão para o fim de semana em Salvador é de possibilidade alta de chuva. O céu da capital baiana deve permanecer coberto, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Nesta sexta-feira, 26, as chances de chuva fracas e moderadas são de 70%. No sábado, 27, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a probabilidade deve aumentar para 90%.

A situação só vai melhorar no domingo, 28. Ainda com uma previsão de sol tímido, o dia deve registrar 60% de chances de chuvas fracas e isoladas a qualquer momento, com risco para deslizamentos de terra, mas sem alagamentos na capital baiana.

Leia Mais

>>São Paulo e Rio têm alerta vermelho para fortes chuvas e ventos

>>Travessia Ribeira-Plataforma é suspensa devido ao mau tempo

>>Chuva provoca alagamentos e derruba árvore em Salvador