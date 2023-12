PRF faz evento nacional em Salvador nesta segunda-feira | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará evento nacional de conscientização aos condutores de veículos a partir das 10h desta segunda-feira, 18, no auditório da sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), na 3ª Avenida do Centro Administrativo (CAB).

Uma agente da corporação fez a divulgação do evento em discurso durante evento do Governo do Estado sobre o combate à seca.

Durante sua fala, a agente afirmou que gastos do Estado com a indenização de vítimas de acidentes somam mais de R$ 1 bilhão. Com menos acidentes, segundo ela, sobraria mais recursos para investir no combate à seca.