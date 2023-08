Professores fazem manifestação pelo pagamento dos precatórios

Professores da rede estadual da Bahia começaram uma manifestação na manhã desta segunda-feira, 21, no bairro do Campo Grande, em Salvador. Segundo a Transalvador, o protesto está na altura da Praça da Sé, com trânsito lento nos dois sentidos.

Os educadores reivindicam o pagamento dos juros de mora referente ao precatórios que são destinados à classe. Os professores buscam a aprovação do artigo 2°da Lei 14.485/22, que prevê o rateio da parcela do acordo do ano passado e regulamentar as parcelas de 2023 e 2024 com a correção de juros de mora.

Uma equipe da Transalvador monitora a manifestação, que começou às 10h30.