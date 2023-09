Projeto de grafite realiza atividade em escolas públicas estaduais

O projeto cultural Cores do Amanhã, iniciativa que utiliza o grafite como expressão, culmina hoje as ações desenvolvidas nos colégios estaduais Santa Rita de Cássia e Nelson de Barros. Na manhã da terça-feira, 5, alunos do Nelson de Barros grafitaram a parede em frente à escola e participaram de workshop sobre a arte. Hoje, será a vez dos alunos do Santa Rita de Cássia. O projeto é coordenado pela Horizonte Educação e Comunicação.

O tema da ação é “Respeito às Diferenças”. As imagens grafitadas foram escolhidas em votação popular online. Os alunos foram incentivados a desenhar ilustrações sobre a temática. No total, foram 22 desenhos inscritos e mais de 17 mil votos. As alunas Beatriz da Silva Machado e Iriane Mirele Iris de Jesus Oliveira ganharam.

O “Dia do Grafite” foi programado para oferecer aos alunos um workshop sobre a história e técnicas do grafite. A atividade é dirigida pelo grafiteiro Bigod, que também foi designado para fazer os grafites com base nos desenhos escolhidos.

