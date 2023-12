Projeto Repense Reuse ganha prêmio por Tecnologia Social Sustentável | A TARDE

O Projeto Repense Reuse da Humana Brasil conquistou o 1º lugar na categoria Tecnologia Social Sustentável do Prêmio Bahia Sustentável 2023, destacando-se por promover a economia circular e estender a vida útil de produtos têxteis.

Realizada no Museu de Arte Moderna (MAM), a premiação reconheceu organizações que contribuem para a melhoria da qualidade de vida e a conservação do meio ambiente na Bahia.

Atuando desde 2022, o Repense Reuse gerou mais de 50 postos de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento de projetos sociais e comunitários da Humana Brasil. Claudia Andrade, Gerente de Implementação de Projeto, destaca a importância do reconhecimento.

“Recebermos essa premiação valida o objetivo de tornarmos o Repense Reuse uma iniciativa pioneira em gestão responsável dos têxteis de segunda mão, por meio da sua atuação na economia circular, sustentabilidade, geração de emprego verde, além de gerar oportunidades para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade”, declara.



O Prêmio Bahia Sustentável, uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), destaca projetos, ações e iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável no estado. Desde 2012, a premiação proporciona visibilidade a projetos desenvolvidos por diversas entidades e instituições no território baiano.

O Repense Reuse, iniciado no Brasil em 2021, é um projeto integralmente dedicado à economia circular e ao desenvolvimento social. Atuando na recolha e gestão de têxteis usados, o projeto busca prolongar a vida útil desses materiais, promovendo uma coleta seletiva de qualidade baseada em critérios técnicos ambientais e sociais.