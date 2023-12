Proposta pedagógica pretende deixar alunos mais tempo fora da sala | A TARDE

As Soft Skills, ou habilidades interpessoais, são atributos que influenciam a forma como as pessoas lidam com as outras, resolvem problemas e interagem responsavelmente com as situações.

No contexto escolar, essa abordagem é cada vez mais importante diante da pluralidade e momento de construção social do indivíduo - sendo urgente práticas humanizadas que reconfigurem o modelo tradicional de ensino, uma vez que o jovem contemporâneo enfrenta diferentes demandas no mundo globalizado.

Neste processo, a Escola Gurilândia tem realizado novas metodologias desde 2014 para capacitar os alunos em todas as fases da vida e, para isso, superando o contexto tradicional acadêmico que costuma anular as potencialidades do sujeito.

Segundo a escola, a ideia de que os currículos não devem refletir a diversidade de experiências, todos precisam memorizar o conteúdo, progredir no mesmo ritmo e o foco está na nota, sem priorizar as habilidades socioemocionais, a escola trabalha novas percepções no dia a dia do aprendiz para que ele se sinta responsável pela própria formação, um sujeito global: àquele que questiona, pensa e preza pelo bem-estar de todos.

É por isso que o Grupo Inspired, do qual a Gurilândia faz parte, percebe que um conjunto de medidas são precisas para enfatizar os aspectos essenciais de uma educação atualizada, onde a criança está atenta à sua formação e possui o amparo necessário para progredir em todas as áreas da vida.

Oficinas práticas para ouvir o que cada um pensa, especializações de professores em áreas da psicologia e aulas em diversos espaços da escola são realizadas diariamente para enfatizar intervenções antecipadas e uma educação integral, destacando a escassez de alunos em recuperação.

Denise Rocha, diretora da Escola Gurilândia, confirma: "A sala de aula não está mais em quatro paredes. Acreditamos que a educação vai além dos livros didáticos e do engessamento dos alunos sentados, olhando para o professor, aqui utilizamos parques, bibliotecas, auditório, quadras e casa da árvore como sala, todos os espaços são entendidos como mediadores do saber - e o professor também recebe toda a formação necessária através de um núcleo de psicologia, instruções e abordagens contínuas."

A gestora ainda ressalta que o ambiente é crucial para o desenvolvimento da criança e ter essa dinâmica diariamente possibilita atividades lúdicas estruturadas que despertam atenção de cada um, principalmente para pessoas com necessidades específicas, transtorno do desenvolvimento intelectual e algum outro tipo de deficiência que possuem dificuldade em passar o tempo inteiro em apenas um lugar.

"Preparamos cidadãos para o futuro, equipando-os não apenas com conhecimento acadêmico, mas também com habilidades sociais e emocionais essenciais para prosperar em qualquer ambiente, por isso a nota final da unidade não é o mais importante. Nós estamos interessados no processo, no feedback, da forma como as intervenções estão sendo utilizadas para que, em casos desfavoráveis, trazer outra abordagem que o desenvolva. A avaliação não pode ser entendida como um exame - é uma das formas de analisar, é um retorno, percebendo o que aprendeu e possa revisitar. A nota não faz diferença, mas é uma ferramenta para ver como o aluno está", ressalta.