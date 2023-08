Protesto de ex-funcionários da CSN complica o trânsito em Salvador

Nesta terça-feira, 8, um protesto realizado por ex-funcionários da extinta empresa de ônibus CSN causa complicações no trânsito da Av. ACM, em frente a Rodoviária de Salvador. O grupo utiliza cartazes e interdita a maioria das faixas, no sentido Centro, para chamar atenção da Prefeitura de Salvador em relação ao não pagamento dos direitos trabalhistas que eles têm direito. De acordo com a Transalvador, a manifestação segue no local e deixa trânsito congestionado em várias vias da cidade como a Avenida Luiz Viana, a Paralela.

