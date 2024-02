'Puxador de Bonde' suspeito de homicídios é preso em Salvador | A TARDE

Um homem de 25 anos foi preso, nesta quinta-feira, 8, por suspeita de participação direta em homicídios no bairro de Fazenda Grande 3, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o indivíduo era conhecido como 'puxador de bonde' de um dos grupos criminosos que disputa o comércio de entorpecentes naquela localidade.

Equipes da Polícia Civil realizavam diligências no bairro quando localizaram o homem, que estava com uma pistola 9 mm, dois carregadores e munições.

Ao ser autuado, o suspeito também passou por interrogatório, que pode auxiliar no desenvolvimento das investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) sobre os conflitos dos grupos criminosos do bairro.



O indivíduo, que não teve a identidade revelada, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.



Após passar pelos exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT), ele foi encaminhado à custódia de uma unidade policial da capital, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.