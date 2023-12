Quatro pescadores são encontrados após sumiço no mar da Ribeira | A TARDE

Fim do sofrimento da família dos pescadores que desapareceram no mar da Ribeira, em Salvador, na tarde da última segunda-feira, 19. Os quatro homens foram encontrados com vida nas proximidades da Ilha de Itaparica, na Bahia. Em nota, a Marinha do Brasil informou que os pescadores foram encontrados em uma embarcação e em boas condições de saúde. Ainda segundo a Marinha, eles foram levados para Ponta do Humaitá.

A Marinha do Brasil foi acionada pelas famílias dos pescadores e equipes realizaram buscas no litoral, quando encontraram os homens em alto mar, durante a madrugada desta quarta-feira, 20.

Os homens saíram da praia da Ribeira, com roupas de mergulho e arpão, para realizarem a atividade de pesca. Os pescadores não retornaram para casa e a família comunicou o caso à Marinha do Brasil, que iniciou as buscas imediatas.

Chuva

Fortes chuvas atingem a capital baiana e o interior do Estado desde as últimas horas. Na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano, a chuva veio acompanhada de ventania e causou prejuízos.