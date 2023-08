Quatro suspeitos são presos por roubo de eletrodomésticos em Salvador

Quatro homens foram presos em flagrantes, na sexta-feira, 28, no bairro de Valéria, em Salvador, suspeitos de roubarem uma carga de eletrodomésticos. O crime aconteceu no dia anterior, na região do Stipe.

Segundo a polícia, o motorista do caminhão, acompanhado de dois ajudantes, informou aos investigadores que quatro homens armados os renderam, tomando a direção do veículo e seguiram para a Estrada do Cia. Mais de 20 produtos foram roubados durante a ação.

Os quatro homens foram presos em um galpão onde estavam as cargas, no momento em que seriam transportadas para venda. Os objetos recuperados serão devolvidos aos representantes da empresa.

Os suspeitos foram encaminhados para a unidade especializada, onde foram autuados em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.