Receita Federal inspeciona navio como ação de combate ao tráfico

A Receita Federal com apoio da Marinha do Brasil e da Polícia Federal realizaram nesta sexta-feira (6) uma operação de mergulho de inspeção no casco de um navio comercial com destino à Europa.



A operação teve como objetivo verificar se foi colocada droga no casco do navio para ser retirada no destino final.

Já ocorreram algumas apreensões de drogas na caixa de mar e no casco de navios comerciais nos portos de Santos e Paranaguá que também tinham o mesmo destino.

No porto de Salvador ainda não houve nenhuma ocorrência desse tipo

A escolha do navio levou em consideração parâmetros de risco analisados pela equipe de inteligência da Receita Federal e da Marinha do Brasil, mas não foi encontrada nenhuma droga.