Reforma marca os 150 do Elevador Lacerda | A TARDE

Construído por Antônio Lacerda e entregue há 150 anos para interligar a Cidade Alta e Cidade Baixa, o equipamento recebe, em média, 12 mil passageiros por dia na alta temporada. Agora, para garantir conforto e melhor serviço, será revitalizado com investimento de cerca de R$ 7 milhões. Ar-condicionado e varandas laterais serão algumas das mudanças no equipamento de 72 metros de altura que está fazendo aniversário amanhã.

A obra será feita pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), juntamente com fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF),

De acordo com a presidente da FMLF, Tânia Scofield, não terá mudanças na estrutura do elevador. Uma das mudanças é a recuperação de varandas laterais na entrada pela Praça Municipal. “Estamos relocando a Sorveteria Cubana, que faz parte da história do elevador, para a área mais central, onde funciona hoje o centro de atendimento. Importante ainda foi recuperar o “túnel” de acesso ao elevador pela rua da Conceição que tinha a sua arquitetura comprometida com o ar-condicionado. Trazemos ainda, nas áreas internas, as cores claras do projeto original, além do desenho das esquadrias ", explica.

A obra durará 300 dias, de acordo com o edital da Sucop de 17 de novembro. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob), ainda não há planejamento de alteração da tarifa para entrada.

“Haverá a modernização da parte da eletromecânica. Nas áreas de grande fluxo de pessoas, em algumas situações, haverá a necessidade de interromper o funcionamento, porém, a Prefeitura estará colocando uma solução alternativa para o deslocamento das pessoas”, pontua.

O Elevador Lacerda foi feito por Antônio de Lacerda, que fez obras tanto na Cidade Baixa quanto na Cidade alta e, para unir ambas, importou da Inglaterra o maquinário de um elevador e conseguiu instalar o equipamento através de uma autorização da Câmara Municipal. “Essa obra durou 50 meses, quando foi perfurada a rocha da encosta e esse maquinário foi instalado o Elevador Lacerda, que não tinha esse nome. O nome era Elevador da Conceição e foi inaugurado no Dia de Nossa Senhora da Conceição, no dia 8 de dezembro de 1973. Quando foi inaugurado, foi o primeiro elevador público em espaço urbano do mundo”, explica o historiador e arquiteto Francisco Senna.

Em 1930, o elevador se tornou um equipamento municipal. Antes, era um sistema de parafuso e funcionava de forma hidráulica, mas com a reinauguração, em 7 de setembro de 1930, passou a ser elétrico. “É uma construção emblemática da cidade, hoje é um dos cartões-postais da Bahia e não só do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista funcional, porque ele atende um grande fluxo da população”, destaca o historiador.

Segundo Marinalva Pinheiro Santos, agente arrecadadora há 44 anos no Elevador, a obra trará melhoria para usuários e pessoas que trabalham.

“O ambiente será climatizado e isso irá ajudar, porque atualmente a área do elevador fica quente. Também terá uma nova iluminação. Mesmo assim, a obra trará muitos benefícios. Na parte de cima, as pessoas poderão ver melhor a Baía de Todos-os- Santos, é bom para os turistas”, pontua.

Uma passageira que está com expectativa alta para as mudanças é a autônoma Rosimeire Pereira, 45 anos, que não usa tanto o elevador por não trabalhar por perto, mas que visita mais para passear. “Queria que fosse panorâmico, mas sei que é um bem tombado e isso pode ser mais difícil. Mas vai ter ar-condicionado e isso é ótimo, porque tem horas que não dá não, é muito abafado e, às vezes, cheio de gente, fica um pouco difícil às vezes é bom que tem ar-condicionado”, relata.

Já Edson França, 61 anos, é contador que trabalha na região do Comércio e, por isso, pega o Elevador Lacerda todos os dias. Para ele, a mudança será muito positiva e algo que estava esperando há um tempo. “Já passou da hora de ter uma revitalização aqui. É um ponto turístico e a estrutura precisa de uma melhoria urgente, porque é o cartão postal da cidade. A climatização será ótima, porque é muito quente, e ele é de suma importância para as pessoas que trabalham no centro como eu e usam mais de uma vez por dia”, destaca o contador.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira