Revitalização do Mercado Modelo será entregue na próxima semana | A TARDE

A requalificação do Mercado Modelo, que fez parte do pacote de obras que celebrou o aniversário de Salvador, será entregue na próxima quarta-feira, 13, de acordo com o prefeito Bruno Reis.



O projeto, que foi desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) durante a gestão do ex-prefeito ACM Neto, foi estimado em cerca de R$ 12 milhões e prevê melhorias na acessibilidade e na estrutura do equipamento, vital para o comércio e o turismo do Centro Histórico da capital baiana.

Além do Mercado, um pacote de outras entregas, incluindo a requalificação no entorno da basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, foi divulgado pelo prefeito.

“No dia 11, teremos a inauguração do Centro de Formação de Professores. No dia 13, o novo Mercado Modelo. No dia 14, a Casa da Mulher Brasileira. No dia 15, a Escola de Saúde Pública. E vamos, também, dar a ordem de serviço para iniciar a construção de outras grandes escolas municipais até o final do ano”, afirmou.



Para as primeiras semanas de 2024, já estão previstas outras entregas, como o Arquivo Público Municipal e Casa da História, além das obras de requalificação viária na região da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

“Por isso, pedir proteção é sempre bom. Estamos aqui hoje para pedir que nossa padroeira ilumine o nosso caminho, nos proteja, nos abençoe para que a gente siga transformando a cidade”, contou o prefeito durante a comemoração do dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia.



Entorno da basílica

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a previsão é que as obras em frente à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia sejam concluídas no começo de 2024.

Foram concluídas a instalação d rede de drenagem e a pavimentação em paralelepípedo na Rua Manoel Vitorino, e segue em curso a pavimentação do trecho entre a Igreja do Corpo Santo e o Elevador Lacerda, além da vala técnica de telecomunicação, base em brita graduada simples, pavimentação em paralelepípedo e pavimentação em pedra portuguesa.

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e contempla as vias próximas à basílica. As intervenções ocorrerão numa área de 3,8 mil m² e terão investimento próprio de R$12,5 milhões. A iniciativa propõe ainda o alargamento das calçadas para melhoria do trânsito de pedestres. Os passeios terão o piso em pedra portuguesa recuperado e granito serrado.

A ação prevê também a retirada de fiação aérea e projeto de valas técnicas para cabeamento subterrâneo, iluminação cênica especial para a basílica e sistema de drenagem para escoamento das águas das chuvas.