Rifeiro é morto com tiro na cabeça em prédio no Caminho das Árvores

Um rifeiro foi assassinado com um tiro na cabeça no Iguatemi Business, no Caminho das Árvores. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira, 1º. O homem foi identificado como Alan Charles Andrade Moraes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez o socorro da vítima, que não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

O rifeiro passava pelo estabelecimento quando sofreu o ataque. Alan é sócio da loja “Alan Celulares Salvador”, estabelecimento localizado no Shopping Capemi, que fica próximo ao empresarial onde foi morto.

A 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ficou responsável por atender a ocorrência e a apuração inicial do crime desta quinta-feira.