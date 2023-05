Rodoviários aceitam proposta e cancelam greve em Salvador

Os rodoviários de Salvador aceitaram a proposta de acordo e cancelaram a greve que estava prevista para esta quarta-feira, 24, na capital baiana. A negociação foi intermediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

"É uma proposta que não era nossa, mas do TRT. Como negociador, a gente entende que era o melhor para a categoria, a gente conseguiu garantir teto para avaria dos trabalhadores, uma compensação, além da manutenção das conquistas anteriores. E se não é greve, é um acordo, no acordo nem sempre vai agradar os dois lados", disse o presidente em exercício do Sindicato, Fabio Primo.

O diretor do sindicado, o vereador Tiago Ferreira, explicou que a posposta mediada pelo TRT foi de 4,20% de ajuste, compensação de seis meses para os rodoviários receberem folga passa a ser de 90 dias, sendo 50% pago em hora-extra e o restante em descanso, dentro do prazo de três meses. Passando de três meses, as horas serão remuneradas em espécie.

"Pela nova proposta, os novos contratados só poderão ficar no máximo um ano após o regime especial. E os que já estão na condição serão efetivados até o dia primeiro de julho, de forma permanente. Não é a proposta que esperávamos, mas é a viável", disse o diretor.