Rondesp prende na Cidade Baixa suspeito de ataques no Calabar | A TARDE

Um suspeito de liderar uma facção com atuação nos bairros de Tancredo Neves, Uruguai, Garcia e nas Fazendas Grande III e IV, em Salvador, foi preso na noite de sexta-feira, 1º, pela pela Rondesp Baía de Todos os Santos (BTS), no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa.

As equipes realizavam incursões táticas de patrulhamento urbano quando criminosos atiraram e correram. Alguns chegaram a pular pelos telhados. Um deles acabou capturado com um revólver calibre 32, munições, 211 pinos de cocaína, 24 porções de maconha, balança e celulares.



Após atendimento médico, devido aos ferimentos na tentativa de fuga, o suspeito foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No momento da identificação humana, os policiais civis constataram que se tratava do líder de uma organização criminosa, que possuía mandado de prisão.

O detido é apontado como autor de ataques no bairro do Calabar e possível mandante de mortes ocorridas no Porto da Barra e Corredor da Vitória. O indivíduo é sobrinho de outro traficante que atuou no bairro da Gamboa. Atualmente o irmão dele é indicado como liderança naquela comunidade.

Homicídios

Com a prisão, o DHPP espera elucidar homicídios ocorridos em Salvador, por conta da disputa entre facções. Um deles aconteceu no dia 13 de setembro de 2022, no 'drive-in' do McDonald's, no Corredor da Vitória. Um homem que dirigia um táxi foi executado e um passageiro acabou ferido.

No dia 30 de julho deste ano, um corpo foi localizado dentro de um caixa de isopor no Porto da Barra. O assassinato também é associado ao grupo liderado pelo criminoso.