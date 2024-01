Saída para réveillon tem trânsito intenso e acidentes | A TARDE

A saída para o feriadão de Ano Novo tem sido bastante agitada em Salvador e Região Metropolitana. Na tarde desta sexta-feira, 29, o trânsito está intenso na região do pedágio na BA 099 sentido Salvador.

Segundo informações da concessionária CLN, que administra a rodovia, o fluxo de veículos está carregado e tem impactado na liberação dos carros na praça de pedágio. Também foram registrados acidentes na BR-324 no sentido Salvador, nesta sexta-feira. De acordo com informações da Via Bahia, que administra a rodovia, dois veículos pequenos colidiram no km 617, próximo ao antigo Makro, e não houve vítimas.

Um outro acidente aconteceu no km 526 no distrito de Humildes, na região de Feira de Santana, envolvendo um carro e uma moto. O piloto da moto teve ferimentos leves, mas não afetou o trânsito.