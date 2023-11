Salvador anuncia esquema especial de transporte para o Enem | A TARDE

A Prefeitura de Salvador preparou um esquema especial de transporte para os estudantes que irão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos dias 5 e 12 de novembro. Por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), 86 linhas serão reforçadas para atender diversas regiões da cidade, com foco maior nos locais de prova.

De acordo com a Semob, o transporte público da capital baiana vai operar com frota de dia útil com o acréscimo de 161 veículos, um aumento de 53% na oferta de coletivos. O esquema será iniciado às 10h e seguirá até às 18h nos dias de prova.

O BRT irá funcionar das 5h às 23h10 e terá reforço com frota reguladora. Seis veículos serão direcionados para a Estação Rodoviária e poderão ser utilizados pela equipe de fiscalização sempre que houver necessidade para atender a demanda das linhas B2 – Estação Rodoviária x Praça Nossa Senhora da Luz e B3 – Estação Rodoviária x Paulo VI/Pituba.

O Elevador Lacerda vai operar em horário normalmente, das 7h às 22h, e a Travessia Ribeira-Plataforma, das 7h às 19h.

