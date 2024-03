'Salvador Contra a Dengue' vacina 950 adolescentes neste sábado | A TARDE

Cerca de 950 pré-adolescentes foram vacinados contra a dengue em Salvador neste sábado, 2. A ação ocorreu em nove shoppings, duas unidades de saúde e um drive-thru.

A vice-prefeita Ana Paula Matos expressou sua gratidão aos participantes por garantirem essa dose de prevenção.

"Estes 950 adolescentes que garantiram a primeira dose do imunizante deram, juntamente com seus familiares e responsáveis, exemplo de autocuidado; e esperamos que inspirem os demais garotos e garotas de 10 e 11 anos. Vamos seguir oferecendo a vacina, buscando meios para facilitar o acesso e garantir este cuidado com a população", disse.

A vacinação será retomada na segunda-feira, 4, com estratégias ainda a serem divulgadas.