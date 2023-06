Salvador está entre as três cidades que mais atrai eventos

A International Congress and Convention Association (ICCA), associação internacional responsável pelo maior banco de dados de eventos no mundo, revelou que Salvador ocupa a terceira colocação entre as cidades brasileiras que mais receberam eventos internacionais no ano de 2022. A pesquisa reuniu mais de 100 países e a capital baiana ficou atrás apenas de Rio de Janeiro e São Paulo.

Após 13 anos fora do top três das cidades que sediam eventos internacionais, Salvador voltou ao cenário de destaque entre os municípios brasileiros. Salvador ocupou a 6ª posição em 2017, o 5º lugar em 2018 e 2019 e, neste primeiro apontamento após a pandemia do coronavírus, se consolida entre as três primeiras colocadas no ranking.



O Brasil está na 25ª posição no ranking mundial, depois de ter chegado a ser o sétimo país mais procurado para sediar eventos internacionais. No contexto do continente americano, ocupa hoje a quarta posição, com 110 eventos, atrás dos Estados Unidos, Canadá e México.